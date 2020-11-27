Venezuela ABD yaptırımı dinlemedi: Çin’e petrol ihracatı

Çinli devlet şirketleri China National Petroleum Corp (CNPC) ve PetroChina, Washington yönetiminin Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA) ile ticaret yapan şirketlere yaptırım kararını uzatmasının ardından Ağustos 2019’da Venezuela limanlarında ham petrol ve yakıt dolumunu durdurmuştu.

ABD’nin getirdiği yaptırımlar, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yerinden etme çabalarının bir parçası olarak gösteriliyordu. Ancak ABD, Venezuela’nın petrol ihracatını tamamıyla durdurmada ya da Maduro’nun gücünü zayıflatmada başarılı olamadı.

ÖNCE MALEZYA’YA SONRA ÇİN’E



Reuters’ın aktardığına göre Venezuela petrol şirketi PDVSA’nın müşterileri, doğrudan Venezuela’dan petrol ihraç edemediklerinden şirketin öncelikle Malezya’ya olan petrol sevkiyatını artırdı. Malezya’ya petrol götüren tankerlerin sonrasında Malezya kıyılarında diğer boş tankerlere petrolünü aktarmasının ardından, petroller başka gemilerle Çin’e gönderiliyordu.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günkü açıklamasında Venezuela petrol sektörüyle bağlantı kuranların yaptırım riskine maruz kalacağını belirtmişti.