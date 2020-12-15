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Yaptırım kararı sonrası ABD ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiyi dile getirdi.

Güncellenme: 18:50, 15/12/2020
Haberler Dünya
Yaptırım kararı sonrası ABD ile kritik görüşme

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile kurumun başkanı İsmail Demir’e ve üç çalışanına yaptırım kararı aldı.

KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına tepkiyi dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD’nin aldığı karara ilişkin tepkimizi dile getirmiştir” denildi. DHA

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