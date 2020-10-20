Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunanistan’tan AB’ye Türkiye çağrısı: Gümrük birliğini askıya alın

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan yeni bir hamle daha geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Komisyonu'na yazdığı mektupta Türkiye'yle olan gümrük birliği anlaşmasının askıya alınmasını talep etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:47, 20/10/2020
Haberler Dünya
Yunanistan’tan AB’ye Türkiye çağrısı: Gümrük birliğini askıya alın

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin, Oruç Reis gemisini yeniden göreve göndermesi sonrası Atina yönetiminden gerilimi tırmandıracak hamleler geliyor.

Yunanistan’ın Kathimerini gazetesinin ANA-MPA ajansına dayandırdığı habere göre, Atina yönetimi Avrupa Komisyonu’na Türkiye karşıtı bir çağrıda bulundu.

‘MESAJ VERİLMESİ GEREKLİ’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi’ye bir mektup gönderdi. Söz konusu mektupta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de provokasyonlara devam ettiği ve buna karşılık olarak bir mesaj verilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye’yle olan gümrük birliği anlaşmasının askıya alınması istendi. Türkiye’nin adımlarının anlaşmayı da ihlal ettiğini savunan Dendias, gelişmiş tedbirlerin alınması gerektiğini savundu.

İlginizi ÇekebilirAB zirvesinde Macron ve Merkel'den Türkiye açıklamasıAB zirvesinde Macron ve Merkel'den Türkiye açıklaması

 

İlginizi ÇekebilirAlmanya ve Yunanistan'dan Oruç Reis tepkisi: Gemi çekilmeden görüşme yokAlmanya ve Yunanistan'dan Oruç Reis tepkisi: Gemi çekilmeden görüşme yok
Yayınlanma Tarihi:11:42,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more