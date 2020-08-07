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2 yıllık üniversite bölümleri neler? Önlisans bölümleri taban puanları kontenjanları…

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nda (YKS) tercih heyecanı başladı. ÖSYM, dün itibariyle YKS tercihlerini almaya başladı. Üniversite adayları, 14 Ağustos’a kadar YKS tercihlerini yapabilecek. İşte 2 yıllık önlisans bölümleri ve taban puanları…

10:26 -
Haberler Eğitim
2 yıllık üniversite bölümleri neler? Önlisans bölümleri taban puanları kontenjanları…

Üniversite adaylarının tercih heyecanı başladı. Adaylar, tercih edecekleri iki yıllık üniversite bölümlerini araştırıyor. YÖK, bu seneye mahsus olmak üzere TYT baraj puanın 150'ye indirdiğini açıklamıştı. YKS TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler, iki yıllık üniversite bölümlerine tercih yapabilecek.

2 YILLIK BÖLÜMLERDEN BAZILARI

Üniversitelerde yer alan 2 yıllık bölümlerden bazıları şunlardır; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim, Rekreasyon Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya, Bankacılık ve Finans, Çocuk Gelişimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Turizm İşletmeciliği, Lojistik ve Taşımacılık, Organik Tarım İşletmeciliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği…

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