2019-2020 eğitim yılı sona erdirildi! Uzaktan eğitim devam edecek

Milyonlarca öğrenci ve aileleri ile eğitimcilerin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan, mart ayında kapanan okulların bu yılki eğitim-öğretim döneminde tekrar açılmayacağını açıkladı. Yeni dönemin ise eylül ayında başlayacağını belirten Erdoğan, haziran ayında yapılacak YKS ve LGS sınavları hakkında yapılacak bir değişiklikten bahsetmedi.

Okulların ilk kapatıldığı mart ayının sonunda YKS’nin temmuz ayına ertelendiği belirtilmiş ancak ardın bu tarih yeniden düzenlenerek erkene çekilmişti.

Corona virüsü salgını geçene kadar çocukların toplu olarak bir araya gelmemesini amaçlayan okulların kapatılması ve eğitim yılının sona erdirilmesi uygulamalarının YKS ve LGS gibi merkezi sınav sistemlerinde devre dışı kalması akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Çocuklar eğitim için yanyana getirilmezken sınav için yüzlercesi belki de binlercesi bir araya gelecek ve saatlerce aynı ortamda bulunacak.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECEK

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitim okulların normal olarak kapanacağı 19 Haziran’a kadar devam edecek.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

MEB: Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız.