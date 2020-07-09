2020 LGS tercihleri başladı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınavında ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını ve tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. MEB, LGS sonuçlarını 16 Temmuz'da açıklayacak. Peki, LGS tercih işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri hakkında resmi olarak bir açıklama yapılmadı. 16 Temmuz’da ilan edilecek LGS sınav sonuçları sonrasında, 23 Temmuz’dan itibaren LGS tercihlerinin yapılması bekleniyor.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı.

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak açıklandı.