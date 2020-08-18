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AÖL sınav sonuç saat belli oldu mu? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lise’de okuyan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı anı bekliyor. MEB’in takvimine göre AÖL sonuçları 17 Ağustos’ta açıklanacaktı. Ancak sınav sonuçlarının hala açıklanmaması heyecanı yükseltti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

17:34 -
Haberler Eğitim
AÖL sınav sonuç saat belli oldu mu? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Örgün eğitimine devam edemeyen binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lise programı ile diploma alabiliyorlar. Corona virüsü yüzünden ertelenen AÖL 2. dönem sınavları, geçtiğimiz ay sonunda yapılabilmişti. İşte AÖL sınavı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı sınav takvimine göre AÖL sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanması gerekiyordu. Ancak sonuçlar hala açıklanmadı. Bakanlık, daha önce yaptığı sınavların sonuçlarını saat 10.00'da açıklıyordu. AÖL sonuçlarının da yarın (19 Ağustos) saat 10.00'da erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava katılan adaylar, MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇ EKRANI

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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Son güncelleme: 18:00 18.08.2020
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