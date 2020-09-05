ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM’den sınav duyurusu

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan veya lisans mezunu olan kimselerin, akademik kariyer yapabilmesi için ALES sınavından yeterli puanı alması gerekiyor. Bu yıl iki defa düzenlenecek olan ALES'in ikinci sınav başvuruları 1 Ekim'de başlayacak.

ALES/2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre ALES/2 sınavı 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 1 Ekim'de başlayacak ve 12 Ekim'de son bulacak. ALES/2 sınavı 7 Ocak 2021'de açıklanacak.

ALES’E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.