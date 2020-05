AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları online mı olacak?

Corona virüsü süreci AÖF sınavlarını da etkiledi ve vize sınavları online olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF ara sınavlarında ilk kez düzenlenen online sınavların tamamlanmasıyla gözler final sınavlarına çevrildi. Üniversiteden AÖF final sınav tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Corona virüsü salgınından önce yayınlanan takvime göre, AÖF bahar dönemi final sınavları 13 – 14 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak. Ancak mevcut süreç itibariyle sınav tarihleri ve yöntemi değişebilir.

DERS TEKRARINA DİKKAT

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.