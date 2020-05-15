Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları online mı olacak?

AÖF vize sınavları online olarak gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde sonuçlar açıklandı. Şimdi AÖF öğrencileri ilgiyle AÖF final sınavı tarihlerini bekliyor. Peki AÖF final sınavları için tarih açıklaması yapıldı mı? AÖF final sınavları online mı olacak?

18:57 -
Haberler Eğitim
AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları online mı olacak?

Corona virüsü süreci AÖF sınavlarını da etkiledi ve vize sınavları online olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF ara sınavlarında ilk kez düzenlenen online sınavların tamamlanmasıyla gözler final sınavlarına çevrildi. Üniversiteden AÖF final sınav tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Corona virüsü salgınından önce yayınlanan takvime göre, AÖF bahar dönemi final sınavları 13 – 14 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak. Ancak mevcut süreç itibariyle sınav tarihleri ve yöntemi değişebilir.

2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

DERS TEKRARINA DİKKAT

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more