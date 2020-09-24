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Atatürk Üniversitesi’nden ATA AÖF vize sınavı duyurusu!

Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF vize sınavı hakkında duyuru yayımladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, vize sınavları online olarak yapılacak. İşte ATA AÖF vize sınav tarihi ve açıklamalar...

20:31 -
Haberler Eğitim
Atatürk Üniversitesi’nden ATA AÖF vize sınavı duyurusu!

Atatürk Üniversitesi, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda, ATA AÖF vize sınavının 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak düzenleneceğini açıkladı. Final sınavının ise ne zaman ve nasıl yapılacağı ise ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDEN YAPILAN DUYURU

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

BLOK UYGULAMA  I DERSİ İLE İLGİLİ DUYURU

Atatürk Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, değerli öğrencimiz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Blok Uygulama I dersi online olarak yürütülecektir. Dersin nasıl işleneceği ile ilgili bilgi daha sonra web sitemiz üzerinden öğrencilerimiz ile paylaşılacaktır. denildi.

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Son güncelleme: 20:33 24.09.2020
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