Atatürk Üniversitesi’nden ATA AÖF vize sınavı duyurusu!

Atatürk Üniversitesi, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda, ATA AÖF vize sınavının 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak düzenleneceğini açıkladı. Final sınavının ise ne zaman ve nasıl yapılacağı ise ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDEN YAPILAN DUYURU

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

Vize (Ara) Sınavı ile İlgili Önemli Duyuru 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır. pic.twitter.com/U3m5bUSBfB — ATA_AÖF (@ATA_AOF) September 24, 2020

BLOK UYGULAMA I DERSİ İLE İLGİLİ DUYURU

Atatürk Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, değerli öğrencimiz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Blok Uygulama I dersi online olarak yürütülecektir. Dersin nasıl işleneceği ile ilgili bilgi daha sonra web sitemiz üzerinden öğrencilerimiz ile paylaşılacaktır. denildi.