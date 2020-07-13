Atlas tercih robotu ne işi yarıyor? Üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sınav maratonu, Haziran ayı içerisinde corona virüsü gölgesinde gerçekleştirildi. ÖSYM, YKS sonuçlarını 28 Temmuz'da https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklayacak. Üniversite öğrenci adayları, YÖK Atlas tercih robotu sayesinde daha önceki taban puan listelerini görebiliyor.

2020 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Sınav heyecanın atlatan milyonlarca öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini ve sonrasında yapılacak tercih işlemlerini bekliyor. 2020 YKS üniversiteler taban puanları ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı. Ancak, üniversite adayları geçtiğimiz son 4 yılın taban puan ve başarı sıralaması istatistiklerini YÖK Atlas tercih programı sayesinde görebiliyor.

YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI

YÖK tarafından hazırlanan ve üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapmasını amaçlayan Atlas tercih programı sayesinde, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanları ve kontenjan bilgileri öğrenilebiliyor.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları” öğrenilebiliyor.

YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI EKRANI



YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.