Bir sınıf 3+1 daire olursa okullar eğitime açılabilir!

MEB bir genelgeyle, okulların 31 Ağustos'ta 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına açılacağını ilan etti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da ardından, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi yayınladı.

RAKAMLAR NE DİYOR?

31 Ağustos'ta okulların açılması için sınıfta her öğrenciye 4 metrekare, kantin gibi toplu alanlarda ise 1 metre sosyal mesafe şartı ve velilerden imzalı taahhütname istedi. MEB'in ilkokul, ortaokul, lise, imam hatipler, meslek liseleri ve özel okulların öğrenci sayısı, derslik sayısı ve bir dersliğe düşen öğrenci sayısı istatistikleri incelendiğinde bu talebin imkansızlığı ortaya çıktı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Kovid 19 Önlemlerine Göre Derslik Sayısı Aynı Kalırsa Dersliklerin Olması Gereken Ölçüleri” adlı çalışma yaptı. Eğitim Uzmanı Ünsal, “MEB istatistikleri bize okul türü, bölgeler ve sınıf mevcutları arasında eşitsizlik olduğunu gösteriyor.

KENTLER ARASINDA FARK

İstanbul, Ankara, İzmir'de sınıf mevcutlarında ilçeler arasında bile ciddi farklar var. 1 sınıfta 4 metrekareye 1 öğrenci düşmesi, fiziki şartlar nedeniyle imkansız. Bir sınıfın, 2+1 veya 3+1 büyüklüğünde daire gibi olması gerekir” dedi.

4 METREKARE ŞANSLILARI

1- ÖZEL OKULLAR:

– Özel ilkokullarda 262 bin 164 öğrenci, 29 bin 295 derslik var. Derslik başına 9 öğrenci düşüyor. Sınıfın 36 metrekare olması gerekiyor.

– Özel ortaokullarda 338 bin 46 öğrenci, 26 bin 969 öğrenci var. Derslik başına 13 öğrenci düşüyor. Sınıfın 50 metrekare olması yetiyor.



– Özel liselerde 474 bin 465 öğrenci, 42 bin 340 derslik var. Derslik başına 11 öğrenci düşerken, sınıfın 45 metrekare olması gerekiyor.

2 – İMAM HATİPLER:

– İHO'larında 653 bin 856 öğrenci, 24 bin 853 derslik var. Derslik başına 26 öğrenci düşüyor. İHO da bir sınıfın 105 metrekare olması gerekir.

– İHL'lerde 498 bin 2 öğrenci, 34 bin 406 derslik var. Derslik başına 14 öğrenci düşüyor. İHL'de 58 metrekare sınıf yetiyor.

İLKOKULLAR ÇOK RİSKLİ

İlkokulda 4,9 milyon öğrenci, 223 bin 901 derslik var. Derslik başına 22 öğrenci düşüyor. Öğrenci başına 4 metrekare için 1 sınıf en az 89 metrekare yani 2+1 daire büyüklüğünde olması gerekiyor”

ORTAOKULLAR ŞANSSIZ

Genel ortaokullarda 4,3 milyon öğrenci, 134 bin 467 derslik var. Derslik başına 32 öğrenci düşüyor. 4 metrekare şartı için 1 sınıfın en az 129 metrekare büyüklüğünde 3+1 daire kadar olması gerekiyor. 40-50 kişilik sınıflarda büyüklük 200 metrekareye çıkıyor.

ANADOLU SIKINTILI

Genel liselerde 1 milyon 668 bin öğrenci, 60 bin 984 derslik var. Derslik başına 27 öğrenci düşüyor. 4 metrekare için en küçük sınıfın, 109 metrekare olması gerekiyor. Anadolu Liselerinde, 1 dersliğe 28 öğrenci düşüyor ama 34 öğrenci alınıyor. Sınıfın en az 132 metrekare olması gerekiyor.

Eğitim öğretim takvimi

– 31 Ağustos’ta 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı açılışı

– 4 Eylül’e kadar birinci sınıflara uyum eğitimi

– 18 Eylül’e kadar tüm sınıflara telafi eğitimi

– 16-20 Kasım 1.dönem birinci ara tatili

– 22 Ocak cuma günü 1. dönem sonu

– 25 Ocak-5 Şubat birinci dönem yarıyıl tatili

– 12-16 Nisan İkinci dönem ikinci ara tatili

– 6 Eylül, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı açılışı

Eğitimde ameliyat taahhütnamesi

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Türkiye’de 4 metrekareye bir öğrenci şartının uyabileceği okul yok. Velilerden istenen taahhütname, ameliyathane taahhütnamelerine benziyor. Doktor veya hastane kaynaklı yaşamsal risk ortaya çıktığında sorumluluk hastaya yüklenir. Okulda da çocuğa virüs bulaşırsa, velinin imzalayacağı taahhütname ile sorumluluk ailelere yüklenip virüs yayılımında veli suçlu olacak” dedi.