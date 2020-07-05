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CEGEM öğrencisinin büyük başarısı

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (CEGEM) öğrencisi Mehmet Ali Kaçiş, Milli Savunma Üniversitesi sınavında sayısal puanda Türkiye 399'uncusu ve Ceyhan birincisi oldu.

Mehmet SERBES
11:51 -
Haberler Eğitim
CEGEM öğrencisinin büyük başarısı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde dezavantajlı ailelerin çocuklarını ücretsiz olarak sınavlara hazırlayan Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (CEGEM), corona virüsü salgını sürecine rağmen büyük bir başarıya imza attı.

(FOTO: SÖZCÜ)

CEGEM öğrencisi Mehmet Ali Kaçiş, Milli Savunma Üniversitesi sınavında sayısal puanda Türkiye 399’uncusu ve Ceyhan birincisi oldu. Kaçiş’i tebrik eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Bizim gençliğimize inancımız tam. Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen gençlerimiz başarılı bir eğitim yılı geçirdiler. Hepsini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum” dedi.

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