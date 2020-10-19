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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitim reformu sinyali

"Eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum" diyen Erdoğan, eğitim reformu mesajı verdi,

Güncellenme: 13:38, 19/10/2020
Haberler Eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitim reformu sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır.

Bu değişim topyekûn bir eğitim öğretim reformunu gerektirir.

Okul öncesinde ve ilkokulda tek ihtiyacımız olan değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, diline sahip çıkan, aile ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş insanlar yetiştirmektir.

Diğer hususlar için endişe etmenize gerek yoktur.

Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.”

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