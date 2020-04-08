Fransa ve İngiltere’de Türk şirketin uygulaması ile eğitim

Fransa ve İngiltere’nin en başta gelen televizyon kanalları evde eğitimin daha aktif ve verimli bir şekilde devamlılığını sağlamak için yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulmuş küresel bir şirket olan Zero Density’nin, sanal stüdyo teknolojisi olan Reality Engine’i kullanıyor.

Fransa, 23 Mart’tan beri öğrencilerin eğitimini evde desteklemek için kanallarını seferber etti. La Maison Lumni (Lumni’nin Evi) programını sanal stüdyo teknolojisi olan Reality Engine ile hayata geçirdi ve France 2, France 5, France platformlarda yayınlıyor.

BBC DE REALITY ENGINE SİSTEMİNİ KULLANIYOR

İngiltere’nin ulusal kanalı BBC de, karantina sırasında okulları desteklemek için eğitim programlamasına büyük bir yatırım yaptığını açıkladı. Her yaştan çocuklar için toplam 14 haftalık eğitim programları ve dersler hazırlayacak olan BBC, bütün bunları sanal stüdyo teknoloji Reality Engine ile hayata geçirecek.