Hibrit eğitim nedir? Okullarda hibrit eğitimin farkı ne?

Hibrit eğitim konusu okulların açılış süreciyle birlikte gündeme geldi. Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

BAKAN’DAN HİBRİT EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, planladıkları ikinci senaryo olarak hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi gösterdi.

Selçuk hibrit eğitim için şunları söyledi;

* Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz.