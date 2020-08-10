KPSS başvuruları ne zaman? 2020 KPSS ön lisans başvuru tarihleri…

ÖSYM, 2020 KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu. 25 Ekim’de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 21 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. İşte KPSS önlisan başvuru bilgileri…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. ÖSYM, önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS NEDİR?

Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS’ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS'ye, isterlerse de lisans KPSS'ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS’ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.