KPSS ertelendi mi? KPSS başvuruları ve KPSS sınavı ne zaman?

Lise mezunları ve üniversite mezunları ayrı ayrı KPSS tarihlerini merakla araştırıyor. Kamu personeli olmak isteyen adaylar için ilk adım Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM tarafından yılın belirli dönemlerinde düzenleniyor.

KPSS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından tarihinde değişikliğe gidilen 9 sınav arasında KPSS yer almıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak sınavlar için şu şekilde açıklama yapıldı;

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”

KPSS 2020 NE ZAMAN?

LİSANS: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül’de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

ÖN LİSANS: KPSS önlisans 18 Ekim’de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım’da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTA ÖĞRETİM: 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020’de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020’de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.