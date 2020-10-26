KPSS ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

Sınava katılım gösteren memur adayları, sorulara ve cevap anahtarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kilik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (YÜZDE 10)

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI