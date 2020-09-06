KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi duyuruldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecek. Bugün düzenlenen KPSS lisan sınavı soruları ise, geçtiğimiz yıl olduğu gibi sınavın uygulanmasından bir gün sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SONUÇ TARİHİ

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Soruları ve cevap anahtarı ile Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak soru ve cevaplar genellikle sınavdan bir gün sonra açıklanıyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını

kullanacaklardır.

DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar verirken Tablo-2'yi göz önünde tutmalıdır. Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birinde en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır.