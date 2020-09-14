KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM’de…

Adaylar uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü KPSS’nin tamamlanmasının ardından sınava giren adaylar tahmini olarak puanlarını hesaplamak için ÖSYM’nin yayınlayacağı soru ve cevapları bekliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre KPSS soru ve cevaplarının gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.