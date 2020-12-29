KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İlk defa burs ve kredi alacak öğrencilerin ödeme tarihleri açıklandı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), burs ve kredi başvurusu yapan üniversite öğrencilerine ödemeleri ne zaman yapacağı netleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin başlayacağı tarihi açıkladı.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu “0” olanların 28 Aralık'ta, “2” olanların 29 Aralık'ta, “4” olanların 30 Aralık’ta, “6 ve 8” olanların ise 31 Aralık’ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.

2021 YILI İÇİN KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarının artırıldığını açıkladı:

“Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz.”