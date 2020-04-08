LGS Nisan ayı örnek soruları yayımladı! LGS ne zaman yapılacak?

LGS soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayımlandı. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. İki oturum olarak düzenlenecek sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. 8’inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS’nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.

NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.