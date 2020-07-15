LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları bu gece açıklanır mı?

MEB kapsamında uygulanan merkezi sınav sonuçları belli oluyor. 20 Haziran’da LGS sınavına giren yaklaşık 1,5 milyon öğrenci sonuçları heyecanla bekliyor. 16 Temmuz’da ilan edilecek LGS sonuçları ardından öğrenciler velileriyle birlikte tercih işlemlerine başlayacak ve ardından yerleştirme sonuçlarını bekleyecek. İşte 2020 LGS sınav sonuçları hakkındaki detaylı bilgiler…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların bu gece mi yoksa sabah saatlerinde mi açıklanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıla bakıldığında sonuçların sabah saat 10.00 sıralarına açıklandığı görülüyor. Bu seneki LGS sonuçları da geçen sene olduğu gibi bu saatlerde açıklanabilir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.



LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.