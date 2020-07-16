Son dakika… LGS tercih kılavuzu erişime açıldı! (MEB ve e Okul tercih sayfası) LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS sınav sonuçları sabah saatlerinde erişime açıldı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler için ikinci adım ise tercih kılavuzu.. MEB tercih kılavuzunu da aynı gün erişime açacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS ile ilgili yaptığı açıklamalarda sınavda soru iptalinin olmadığını duyurmuştu. Ayrıca sınav sonucunu öğrenen öğrencilerin aynı gün tercih kılavuzuna da erişebileceğini söylemişti.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ…

E OKUL GİRİŞ EKRANI



LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla heyecanlı maratonun da startı verilmiş oldu. Lise tercihi yapacak öğrenciler önce LGS’de ter döktüler. Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr

internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29

Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla

tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun

durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan

üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların

türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim

kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak

okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden

yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil

döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.



b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile

öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020

tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.



c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve

yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.



ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak

olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile

bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları

bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma

yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel

Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim

Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri

dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir

şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci

Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.