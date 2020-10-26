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ÖGG sınav sonuçları bu ay açıklanacak

Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını 30 Ekim’de öğrenebilecek.

Güncellenme: 08:55, 26/10/2020
Haberler Eğitim
ÖGG sınav sonuçları bu ay açıklanacak

11 Ekim'de gerçekleştirilen ÖGG sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

30 Ekim'de açıklanacak ÖGG sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sınav sonuçları öğrenilebilecek.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARKLARI

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

sınav
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