Öğrenciler YKS’den 30 dakika erken çıkarıldı iddiası!

YKS’nin ilk bölümü olan TYT’ye 345716004 numaralı sınav salonunda giren 12 öğrencinin durumu fark ettiği ve tutanakla ÖSYM’ye bildirildiği aktarıldı.

Gözetmenin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia edilirken saat 10:15’de başlayan sınavın 13:00’da bitmesi gerektiği belirtildi.

Mağdur olduğunu belirten 12 öğrenciden B.T., şunları söyledi:

* Sınıfın tahtasında sınavın saat 10:15’de başlayacağı yazısı vardı. Ancak 12.30’da biteceğine dair bir yazı varsa da, sınav heyecanından ben göremedim. Çünkü zaten sınavın saat 13:00’da bitmesi gerekiyordu. ÖSYM, bu yıl adaylara 30 dakika ek süre vermişti. Sonra, gözetmen sınavın bitmesine 5 dakika kaldığını belirten bir uyarı yazısını tahtaya yazdı.

“KALEMLERİMİZİ BIRAKTIRDI”

* Biz o sırada sorulara odaklandığımız için başka bir detaya da hakim olamadık. Bize 5 dakika dolunca, ‘Tamam sınav bitti, kalemlerinizi bırakabilirsiniz’ dedi. Sınıftaki tüm adaylar, kalemini bıraktı. Cevap anahtarları ve kitapçıkları, gözetmene teslim ederek sınıftan çıktık. 165 dakikanın tamamını kullandığımı sandım.

“ERKEN ÇIKMAYACAKTIM”

* Sınavdan erken çıkmak gibi bir niyetimiz yoktu. Çünkü daha sorularım bitmemişti. Son dakikaya kadar da soru çözmek için çabaladım. Sonra bahçeye çıkınca babamın yanına gittim. Arabaya bindik, eve giderken saate baktığımda, bir problem olduğunu gördüm. Farkettim ki, gözetmen öğretmen bizi sınavdan irademiz dışında 30 dakika erken çıkarmış.

“12 ADAY MAĞDUR OLDU”

* Eve giderken tekrar okula döndük. Aynı sınıfta sınava giren 12 aday vardı ve 6 adayın daha bu durumu fark edip, okula geldiğini gördüm. Biz okula gidip de durumumuzu anlatana kadar sınavın yasal süresi olan 30 dakika bitti. Hepimiz buna itiraz ettik. Derdimizi okul müdürüne anlatmak istedik. Okul bahçesinde giriş kapısının önündeydik. Müdür aşağı inmedi. 6 öğrenci ve aileler kapıda bekledik.

“ÖSYM’YE TUTANAKLA BİLDİRİLDİ”

* Polisler de geldi bizimle konuştu. Tutanak tutulduğunu söyledi. Sonuç olarak öğretmenin bizi sınavdan 30 dakika erken çıkardığını kabul ettiler. Zaten okul koridorlarındaki videolarda da sınıftan toplu çıkışımız görülecek.

“AĞLAMA KRİZİNE GİRDİM”

* Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim sıkıştı ve ağlama krizine girdim. Sınavım iyi geçti ama çok daha iyi olabilirdi. Türkçe’de zaten tüm adaylar gibi zaman kaybetmiştim. Bir de üstüne sınavdan 30 dakika erken çıkarılmış olmak çok büyük bir şanssızlık. Hak kaybına uğradım. Bir sonuç çıkmazsa dava açacağız.

ÖĞRENCİNİN BABASI: ÖSYM’DEN MAĞDURİYETİMİZİ GİDERMESİNİ BEKLİYORUZ

Öğrenci B.T.’nin babası T. T. de şu ifadeleri kullandı:

* Geri döndüğümüzde bizi okula almadılar.

* Müdür, ‘Tutanak tutup, ÖSYM’ye bildirdik’ dedi. Biz de, ÖSYM’nin Avcılar’daki merkezine gittik. Orada bir görevli kadın, müdürün aradığını bilgi verdiğini tutanak tutulduğunu, durumun Ankara’ya da bildirildiğine anlattı.

* Şimdi biz, ÖSYM’den bizi arayarak, çocuklarımızın bu kayıp zamanını nasıl telafi edeceklerine dair bilgilendirilmesini bekliyoruz.

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