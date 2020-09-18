Okullar açılmayabilir

MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 21 Eylül Pazartesi günü açmak için tedbirler alsa da Covid-19'un hızlı yayılımı nedeniyle açılışın son dakikada iptal edileceği Ankara kulislerine düştü.

Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, “WHO, ekim ve kasımda ciddi vaka artışı bekliyor. Türkiye'de de vakalar artıyor. 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması çok zor görünüyor” diye konuştu.

Çağ nüfusuna göre bu yıl ilkokul birinci sınıfa 1 milyon öğrenci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 31 Ağustos’tan 21 Eylül’e ertelediği okulların açılışını yapmak için hazırlıklarını tamamladı. 21-25 Eylül’deki uyum eğitiminin ayrıntılarını da Bakan Ziya Selçuk açıkladı. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de resmi talimat gönderildi.

YAKIN TAKİP

Bakanlığın tüm bu hazırlıklara rağmen okul açılışına karşı temkinli yaklaşımı dikkatlerden kaçmadı. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde Covid-19 günlük vaka sayısındaki dikkat çeken artış MEB tarafından da yakın takibe alındı.

KRİTİK 48 SAAT

Bakanlıkta üst düzey yöneticiler, “Tüm hazırlıklarımıza rağmen okullar yine de açılmayabilir” derken, Cumhurbaşkanlığı'nın bu hafta sonu ‘Son dakika' kararıyla 21 Eylül Pazartesi günü okulların açılışının ertelenebileceğini duyurmasını beklediklerini

bildirdi.

HANGİ DERSLERİ GÖRECEKLER?

– Virüs nedeniyle öğrencilere hijyen, maske, sosyal mesafe, temassız oyun öğretilecek.

– 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde ve sonrasındaki hafta derslerin başlaması planlandı.

– Türkçe; haftada 2 gün 3'er saat. Matematik ve Hayat bilgisi: Haftada 2 gün 1'er ders saati.

– İlkokul 1'inci sınıftaki yüz yüze ve online tüm dersler EBA TV ve EBA portalda da olacak.

– Derslere uzaktanegitim.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

EĞİTİM NASIL YAPILACAK?

– Okullarda sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için bir sınıf gruplara bölünebilecek.

– Sınıf mevcudu bölünerek ortaya çıkan gruplar, birbirinden farklı günlerde okula gidecek.

– Öğrenci, yüz yüze eğitime zorlanmayacak. İsteyen veli çocuğuna uzaktan eğitim aldırabilecek.

– Okullar 12:30'da boşaltılarak, çarşamba eğitime kapatılıp temizlenecek.

– Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Veliler ayrı alanda bekletilecek.

ÇOCUKLARINIZA VAKA SAYILARINI BİLDİRMEYİN

Okulların yüzyüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği kontrollü açılışıyla ilgili çok titiz bir planlama yapıldığının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilerden günlük vaka ve vefat sayılarını çocukların yanında konuşulmamasını istedi. “Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok” diyen Selçuk, Onların, bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler ile öğretmenlerinin, ebeveynlerinin, sağlıkçıların ve devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Kuzularımız, yalnız olmadığını içselleştirmeli” dedi.

DERS SAATLERİ NASIL OLACAK?

– İlk hafta her yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sınıfların okulla tanışmasına ayrıldı.

– İlk hafta öğrenciler bir gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi alacak.

– 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında haftada 2 gün 30'ar dakikalık 5 ders görecek.

– Öğrencilere, ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

– Tenefüslerde, sosyal mesafe için öğretmenler nöbet tutacak.

BİRİNCİ DÖNEM FELÇ OLDU

“21 Eylül’de velilere, çocuklarını okula gönderip göndermeme serbestisi verildi. Yüz yüze eğitimde diğer sınıflar için de pandeminin seyrine bakılarak karar verilecek. Dünya Sağlık Örgütü, ekim ve kasım aylarına dikkat çekiyor. Türkiye’deki vaka sayılarındaki artış ortada. Bırakalım diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlamasını 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıfların da okula başlaması imkansız görünüyor. MEB zaten tercihi velilere bırakarak, fiilen okulların açılmayacağını deklare etmiş oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi örgün eğitim için ‘felç oldu’ denilebilir. Açılsa bile 3-5 günde tekrar kapanmak zorunda kalınacak.”

DÜNYA NE YAPIYOR?

Amerika: Yüz yüze eğitim bazı eyaletlerde başladı. Çocuklara bulaşma yüzde 40 arttı.

İtalya: Ülkedeki 5.4 milyon öğrenci bölgesel olarak yüz yüze eğitime geçti.

Güney Kore: 150 öğrenci ve 43 öğretmende virüs çıkınca, online eğitime geçildi.

İngiltere: Ülkede kısmi yüz yüze eğitim yapılıyor. Vaka sayısı hızla artışa geçti.

Almanya: Ülkedeki 2 eyalette okullar yüz yüze eğitime açılsa da, vaka artınca kapandı.

Fransa: Okullar eğitime açılsa da 3 vaka çıkan her okul kapatılıyor.

Çin: Salgının başladığı Vuhan'da 1,4 milyon öğrenci bu ay başında ders başı yaptı.