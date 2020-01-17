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Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Özür grubu sonuçları sorgulama sayfası…

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü özür grubu atama sonuçlarını tercihleri 2-7 Ocak tarihlerinde alınmıştı. Özür grubu atama sonuçlarının 17 Ocak tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Peki sonuçlar açıklandı mı?

20:02 -
Haberler Eğitim
Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Özür grubu sonuçları sorgulama sayfası…

MEB’e bağlı öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri için yaptıkları tercihlerin sonuçları 17 Ocak tarihinde http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Peki, özür grubu atama sonuçları nereden sorgulanır?

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULA

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Tercih sonuçları açıklandığı andan itibaren http://personel.meb.gov.tr adresinde erişime açılacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak

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