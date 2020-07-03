Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik Formasyon nedir?

Pedagojik formasyonun kaldırıldığına dair iddialar sonrasında birçok kişi “Pedagojik formasyon nedir?” sorusunu sormaya başladı. Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Pedagojik formasyona dair ayrıntılar şöyle…

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon’ dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun açıkladığı yaklaşık 100’e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor.