Profesörlerden çok güzel hareketler

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz 6 çocuklu işçi bir babanın, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata da 5 çocuklu çiftçi bir babanın oğlu olarak doğdu.

KÖY KÖY DERS VERİYORLAR

Aynı zamanda yakın arkadaş olan iki fizik profesörü, toplumsal değerler ve dezavantajlı çocuklarla ilgili çok sayıda ortak çalışmaya imza attı. Şimdi de köy köy gezip, çocuklara moleküler fiziği anlatarak deneyler yapıp, geleceğin Aziz Sancarlarını arıyorlar.

‘İlk kez profesör gördüm'

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Ben de köy çocuğu ve köy okulu mezunu olduğum için, köy çocuklarının benim gözümde çok özel bir yeri var. ODTÜ'den arkadaşlarımı, hocaları, bürokratları da alıp köylere gidiyorum. Kütüphaneler kurup, çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sınavlara dönük çalışmalarla birlikte ‘Bilim Okur Yazarlığı' dersi vererek, birlikte deneyler yaparak, köy okullarında akademik bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorum.”

“HER KÖYE GİDELİM”

“Emeklerimizin sonucu 10, 20 belki 30-40 yıl sonra ama mutlaka görülecek. Ülkemiz, geleceğimiz ve insanlık için yetişeceğimiz her köye gidelim. Bilimde ve ülke yönetiminde zorlukları göğüsleyen insanlar hep coğrafi zorluklarla baş edenlerdir. Aziz Sancar, buna çok iyi bir örnek. Her ilde üniversiteler ve yanlışı ortadan kaldıracak akademisyenler var. Ben kendimi bu noktada sorumlu hissediyorum.”

“ANADOLU EĞİTİME AŞIK”

“Köyün birinde yaşlı bir teyze zar zor yürüyerek okula geldi ve ‘köye ilk defa bir profesör gelmiş oğlum. Sen misin?' diye sordu. ‘Evet' deyince, ‘bu yaşımda ilk kez bir profesör gördüm' diyerek, çok sevindi. Ama aslında ben daha çok sevindim. Çünkü Anadolu insanının eğitim aşkını gördüm. İlk defa profesör görme şaşkınlığı hep oluyor. Köylü masumiyetiyle konuşuyor, kaynaşıyoruz.”

Nobel hayaliyle yola çıktı

Akademik hayatı boyunca bir STK gönüllüsü gibi çalışan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Güneydoğu'da terör, feodalite, töre cinayeti, sokak çocukları gibi bir çok konuda araştırmalar yapmış. “Yeni Nobel adaylarımız neden olmasın?” diyerek, köy çocuklarının eğitimi için yollara düşen Prof. Dr. Yılmaz, önce Aksaray'ın Sultanhanı, Kutlu ve Hamidiye köylerindeki okullara fen laboratuvarı, ardından da Taşpınar ve Acıpınar köyleri ile Sultanhanı ve Yeşilova beldelerine bağlı 4 köy okuluna, “Hayat okumakla güzel” adıyla kütüphaneler kurdu. Kız çocuklarının erken evlilikleriyle ilgili çalışmalar yapıp, çok sayıda köylüyü kızlarını okutması için ikna etti.

KÖYLERDE AZiZ SANCARLAR ARIYORLAR!…

EĞİTİMDE İMECE RUHU

Prof. Dr. Yılmaz, “Köylerde imece ruhunu canlandırmak, köylüye eğitimin önemini anlatmak, öğretmen adayı öğrencilerimize topluma hizmeti uygulamalı öğretmek ve köy çocuklarına küçük yaşta deney yapma,

bilimi sevme, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istedik. Darıhüyük, Yıpılcan köylerindeki okullarda, köylülerle birlikte çatıyı onarıp, elimize fırça alıp boyadık.”……..

Güneş enerjili uçak yapalım

“Öğrenciler, hiç akla gelmeyen sorular soruyor. Denizaltından atılan roketin su yüzeyine çıkıncaya kadar neden sönmediğini soran da, valizini taşıyacak robot yapmak istediğini söyleyen de, güneş enerjisiyle çalışan uçak yapmayı düşünen çocuklar da oldu.”

Gözlerinde ışıltıyı gördüm

“Çocuklarla drama, kitap okuma ve deney yapıyoruz. Hayallerini sorup, başaracaklarını anlatıyorum. Bize, ‘öğretmenim' diyerek, heyecanla koşuyorlar. Üniversite okumak istiyorlar. Gözlerinde aradığım yeni Nobel adayları ışıltısını gördüm.”

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz:

Hatay-Dörtyol'da 1970'te işçi Ahmet Yılmaz'ın 6 çocuğundan biri olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimden sonra Dicle Üniversitesi Fizik Öğretmenliği'ni bitirip, 3 yıl köylerde öğretmenlik yaptı. TÜBİTAK bursuyla, doktora sonrası Belçika'da araştırmalar yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata:

Yozgat- Çayıralan' da 1971'de çiftçi Seyit Böyükata'nın 5 çocuğundan biri olarak doğdu. Kalatepe köyünde ilkokuldan sonra, Kayseri’deki öğretmen lisesini yatılı okudu. ODTÜ Fizik Öğretmenliği bitirip, doktora sonrası Brezilya'da araştırmalara katıldı.