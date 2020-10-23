Salgını fırsat bilen müdürden harem selamlık uygulama

Antalya Anadolu Lisesi yönetiminin salgın önlemleri kapsamında, haftalık ders programları ve sınıf listeleri düzenlemesi tepkilere yol açtı. Okulun resmi internet sitesinde yer alan listelere göre; pazartesi ve salı günlerinin erkek öğrencilere, perşembe ve cuma günlerinin ise kız öğrencilere ayrıldığı görüldü.

HEM GÜNLER HEM SINIFLAR AYRILDI

Okul idaresi tarafından hazırlanan listelerde aynı gün ve sınıfa isimleri yazılmış kız ya da erkek öğrencilerin bulunduğu istisnai örnekler de söz konusu olurken, çoğu sınıfta ise kız ve erkek öğrencilerin tamamen farklı sınıflara ayrılmış olduğu görüldü. Konu hakkında açıklamada bulunan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, karma eğitime karşı yapılan tüm düzenlemelerin karşısında olduklarını söyledi.

“KARMA EĞİTİMİN ORTADAN KALDIRILMASINA ŞİDDETLE KARŞIYIZ”

Uygulamanın karma eğitimin ortadan kaldırılmasına dönük yerel bir adım olduğunu belirten Sönmez şöyle konuştu:



“Yasalara göre suçtur. Bilinçli yapıldıysa eğer, karma eğitimi ortadan kaldırmaya dönük bir adımsa bu konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli girişimleri, gerekli soruşturmayı yapmalıdır.

Eğer böyle bir sonuca ulaşılırsa, gerekli cezalandırma da yapılmalıdır. Çünkü bunun önümüzdeki süreçte farklı okullarda farklı versiyonları, farklı düzenlemeleri çıkabilir.

Karma eğitimi ortadan kaldırmaya yönelik kamuoyu oluşturma anlayışı da burada geliştiriliyor olabilir. Biz Eğitim Sen olarak karma eğitimin ortadan kaldırılmasına şiddetle karşıyız.

Bu doğrultuda mücadelemizi sonuna kadar yürütürüz Laik eğitim anlayışından asla taviz vermeyeceğimizi bir öğretmen örgütü sendika olarak belirtmek istiyoruz.”