SÖZCÜ’nün YKS haberi büyük yankı uyandırdı! Şimdi mi aklınız başınıza geldi?

LGS’ye girdiği sınavda Covid-19 riski taşıyan bir aday nedeniyle kızı karantinaya alınan Manisa’daki adayın öğretmen olan babası M.S’nin, bu hafta sonu yapılacak YKS’de görevlendirildiğini SÖZCÜ, gündeme getirdi. Haberin ardından ÖSYM, öğretmenin görevlendirilmesini iptal etti.

COVİD-19’LU VAKA TALİMATI

Şimdi de Milli Eğitim, 81 ilde YKS’de görev alacak yönetici, öğretmen, okul müdürü hatta hizmetli personelde dahil herkesin Covid-19 taşıma riski olan vakaların bilgilerinin “ACİL” bildirilip, tedbir alınması talimatı verdi.

İl, ilçe, okul müdürlükleri aracılığıyla tüm teşkilatın cep telefonlarına saat 19:00 sularında toplu mesaj gönderilerek, ad-soyad, unvan gibi bilgilerinin çok hızlı kendilerine bildirilmesini istedi.

SINAVA 3 GÜN VAR

YKS Sınavı, 27 Haziran cumartesi günü yani 3 gün sonra sabah saat 10:15’de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile saat 10.15’te başlayacak. Covid-19 şüphesi olanların sınavdan önce yeni görevlilerle değiştirilmesi bekleniyor.

İŞTE O MESAJ:

“ACELE BİLGİ İSTEĞİ”

Değerli okul yöneticilerimiz, YKS’ de görev alacak yönetici, öğretmen, memur, hizmetli vd. personellerden covid-19 temaslı, karantina, pozitif vaka varsa ivedilikle ad soyad, görev, ünvan bilgilerini whatsapp özel hesaptan bildirmenizi rica ederim”

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta sonu yapılan LGS’ de Covid-19 virüsü şüphelisi öğrenciyle aynı sınıfta sınava giren 20 aday karantinaya alındı. Kızı da evde karantinaya alınanlar arasında bulunan öğretmen M.S’ nin bu hafta sonu yapılacak YKS’de gözetmen olarak görev yapacağı ortaya çıktı.

Bugün SÖZCÜ’de yer alan haberin ardından M.S.’nin YKS’deki gözetmenlik görevi ÖSYM tarafından iptal edildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.

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