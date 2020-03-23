Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA ile uzaktan eğitim başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar ile uzaktan eğitim 23 Mart’tan itibaren TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanacak eğitimlerle başlıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan bu karar ile milyonlarca öğrenci eğitimlerini uzaktan alarak eğitimlerine devam edecek. Peki uzaktan eğitim nasıl olacak? Dersler nasıl işlenecek? İşte uzaktan eğitim ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

İLK DERS MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK’TAN

İlk ders için TRT Ankara Oran stüdyolarında kamera karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çekimler sonrasında yaptığı açıklama ile öğrencilere ekrana davet mesajı verdi.

Bütün dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Eğitim de bu sürecin bir parçası. Evde kalmak durumunda olduğumuz için Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz, ‘eğitimi evde nasıl devam ettiririz?' sorusunun cevabını aradık.

* Zaten geçmişte gelen çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız doğrultusunda TRT ile işbirliği içinde ‘uzaktan eğitimi nasıl ortaya koyabiliriz?' diye düşündük. Yüzlerce gönüllü öğretmenimiz, yüzlerce teknisyen bu sürece gönül verdi.

* Uzaktan eğitimin hayata geçmesi için çaba gösterdiler. Bakanlık olarak temel amacımız okullarda yapılan bir çok faaliyetin elbette tümüyle aynı şekilde evde yapılması değil.

* Bizim temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları.

BAKAN SELÇUK, YAYIN BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimin verileceği kanalları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* TRT EBA TV’de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00’da başlıyor.

EBA TV İlkokul

EBA TV Ortaokul

EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde

Frekans bilgilerimiz ve şifreli yayın platformu kanal sıralaması görselde

UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI







UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzaktan eğitim TRT-EBA TV üzerinden yapılacak. ‘EBA TV’ kanalı adı altında yapılacak uzaktan eğitim programı kapsamında dersler sabah 09.00’da başlayacak ve 20 dakika sürecek.

1. EBA TV kaç kanaldan yayın yapıyor?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılıyor.

2. Hangi kanallar var?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor.

3. EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

4. Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

5. EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabiliyor.

6. Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.

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