YKS konuları neler? 12. sınıf müfredatı belli oldu!

25-26 Temmuz’da yapılacak YKS sınavlar öncesinde öğrenciler sınavlara evden hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) YKS ile ilgili açıklama yapıldı. YKS sınavına girecek öğrencilerin 9, 10, 11’inci sınıf müfredatına ek olarak 12’nci sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olacağı bildirildi. Peki YKS konuları neler? 12. sınıf müfredatında hangi konular var? İşte tüm detaylar…

BAKAN SELÇUK’TAN YKS AÇIKLAMASI

Üniversite adayları 9, 10, 11’inci sınıf müfredatına ek olarak 12’nci sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığı ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gidildi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

Buna göre, YKS’de üniversite adayları, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

12. SINIF MÜFREDATI

YKS, 25-26 TEMMUZ 2020’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.



SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden

oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.





SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4'te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E'de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E'yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.

