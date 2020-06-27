YKS soruları internete sızdı iddiası!

ÖSYM’nin mühürlü kasalarında olması gereken 2020 YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de bugün sorulan Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinden 4 sorunun internete düştüğü iddia edildi.

“MÜHÜRLÜ OLMASI GEREKİRDİ”

Soruların, bilinmeyen bir kişi tarafından çekildiği iddia edilirken adaylar, soruların Kunduz isimli soru çözme platformuna yüklenildiğini de ileri sürdü.

ÖSYM yönetmeliğine göre sınav soruları hazırlık aşamasından, sınav bittikten sonraki aşamaya kadar Emniyet ve Milli İstihbaratın gözetiminde mühürlenerek, ÖSYM’ye teslim edilmesi gerekiyor.

SERİ NUMARASI DA VAR İDDİASI

ÖSYM Başkanlığı’nın soru kitapçığını açıklamadan da hiçbir koşulda yayınlanmayacağı gibi sınav bitmiş olsa dahi fotoğrafının çekilmesi yasak. Sınav salonlarına, sınavın yapılacağı binalara da görevliler kayıt cihazıyla girmesine izin verilmiyor. Sosyal medyada dolaştığı iddia edilen soruların üzerinde seri numarası da olduğu ileri sürüldü.

“OLAY 2020 YKS’YE GÖLGE DÜŞÜRDÜ”

Türkiye’nin YKS ve LGS gibi merkezi sistemle yapılan sınavlarda en deneyimli isimlerden biri olan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, iddiayı şöyle değerlendirdi:

* Öğrencinin de, gözetmenin de sınav salonlarına cep telefonu gibi kayıt alıcı cihazlarla girmesi kesinlikle yasak. Sorular, sınav sonrası mühürlenip ÖSYM’ ye gönderilir. ÖSYM bu sabah yapılan YKS’ nin ilk aşaması olan TYT’ nin soru kitapçığını daha açıklanmadı. Çünkü daha devam eden eden bir süreç var. Yarın, sınavın ikinci aşaması AYT yapılacak. Ama bu sabah sorulan 4 soruyu internette ben de gördüm. Öğrencilerimiz de baktı, internette dolaşanlar sınavda bugün sorulan sorular…

“YASAK VE KANUNEN SUÇTUR”

* Fotoğraflarda, kitapçığın üzerindeki seri numara görünüyor. Olayın nerede meydana geldiğini ÖSYM çok rahat tespit ederek, kamuoyunu bilgilendirmelidir. Bu olay 2,5 milyon adayın girdiği sınava gölge düşürdü. Sınav soruları sorular hazırlanmaya başladığı andan itibaren sınavın bitip, ÖSYM’nin resmi açıklamayı yapıp kitapçığı yayınlanıncaya kadar herhangi bir mecrada bir kısmının veya tamamının yayınlanması kesinlikle yasak ve kanunen suçtur. Bu sınavın güvenliğini olumsuz etkiler.

“SINAVDA MI SIZDI BİLMİYORUZ”

* Bu görüntüye bakınca sınav sırasında soruların sızıp- sızmadığını bilemeyiz. Ancak, henüz sınavın ilk aşaması olan TYT’de tamamlandı. İkinci aşaması AYT tamamlanmamış iken yani yasaklı bir zaman diliminde, soruların sosyal medyada paylaşılması öğrencilerin zihninde sınavın güvenliğine ilişkin ciddi tereddüt yarattı. Soruların 4 tanesi TYT’de bu sabah çıkan sınav soruları.

“ÖSYM KİTAPÇIĞI AÇIKLAMADI”

* ÖSYM kendisi henüz kitapçığı açıklamadı. Yayınlanan kitapçıkların kodları belli. Dolayısıyla bu görüntü sızmasının hangi salonda olduğu çok rahat tespit edilebilir. Konunun bir an önce soruşturma açılıp, açığa çıkarılması gerekiyor. Kamuoyuna da bu noktada bir bilgi verilmesi gerekir.

“ACİLEN BU DURUM NETLEŞTİRİLMELİ”

* Bu soruların sınıfta çekilmesi zaten başlı başına bir güvenlik sorunudur. Sınav anında ne öğrenciler ne de gözetmenler fotoğraf kaydedici bir cihaz olamaz. Soruların yönlendirildiği Kunduz adlı platform, yıl içinde öğrencilerin çözemedikleri soruları gönderip, çözdürdüğü bir platformdur. Bu niyetli bir çaba varsa ve bu gerçekse ÖSYM acilen bu durumu netleştirmeli.

“KOPYA İHTİMALİ İNCELENMELİ”

* ÖSYM, internette dolaşan sorularla ilgili ihlalin boyutuna göre tespit yapıp, hareket edecektir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi varsa kopya ihtimali varsa incelenmelidir. Olayının yaşandığı yerde sınav iptal edilebileceği gibi, sorularla ilgili kitlesel bir yayılma söz konusu ise YKS’ nin genel iptal de değerlendirilebilir.

“SOSYAL MEDYADA 15:23’TE PAYLAŞILDIĞI GÖRÜLÜYOR”

* Bu paylaşımı incelediğimizde biz bu görselin bir sıra üzerinde çekildiğini ve görselin yanında kullanılmış bir maske bulunduğunu görüyoruz. Görselin ilgili proforma kaçta gönderildiğini ise bilmiyoruz. Ancak sosyal medyada bu görselin 15:23’de paylaşıldığı görülüyor.

“SINAVDAN SONRA ÇEKİLMİŞ GİBİ”

* Özellikle barkod ve kitapçık numarasından olayın nerede gerçekleştiği çok acil tespit edilerek, AYT’den önce kamuoyuna açıklanıp adaylar rahatlatılmalı. Çekimlerin gayet net yapıldığını görüyoruz. Bu da bize, öğrencilerin olduğu anda değil, sınavdan önce veya sonra çekilmiş olma ihtimalini düşündürüyor. Bu olayı ÖSYM aydınlatmak zorunda.

“ÖĞRENCİNİN HAKKI KORUNMALI”

* Eğer bu bir salon görevlisi tarafından çekildi ve bu konuyla hiç silgisi olmayan normal gidip sınavına girip sorusunu çözüp, kitapçığını teslim eden bir öğrenciye ait ise o zaman da bu öğrencinin hakkının korunması gerekir. Öğrenciler, sınav başkanı, sınav gözetmeni öğretmenler de kesinlikle sınav binasına, sınav salonlarına hiçbir koşulda kayıt alabilen cep telefonu vb. cihaz sokamaz.

“CİDDİ GÜVENLİK ZAAFI”

* ÖSYM bunu bizzat yasakladı. Üstelik de sınav sonrası tüm adayların kitapçıkları ve cevap anahtarları mühürlü olarak teslim alınıp yine emniyet gözetiminde kapısı mühürlü araçlarla ÖSYM’ye gönderildiği halde bu sorular ortalıkta dolaşıyor ise çok ciddi bir güvenlik zaafı olduğu düşünülebilir.