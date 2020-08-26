YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

ÖSYM’nin açıklayacağı YKS tercih sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Üniversite yerleştirmelerinin belli olmasının ardından adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2020 YKS yerleştirme tercih işlemleri 14 Ağustos'ta tamamlanmış ardından sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını öğrencilere müjdelemişti. YKS tercih sonuçlarıyla ilgili belirli bir tarih ise duyurulmadı. Saat olarak da bir bilgi paylaşılmamasına rağmen ÖSYM’nin sınav sonuçlarını genel olarak saat 10:00’da erişime açtığı biliniyor. Ancak yoğunluk nedeniyle YKS için farklı bir saat tercih edilebilir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Açıklandığında bu adreste olacak)

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.