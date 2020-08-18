YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları nereden açıklanacak?

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Üniversite adayları, geçtiğimiz hafta içerisinden okumak istediği bölümleri belirleyip tercih işlemlerini tamamlamıştı. ÖSYM, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden YKS tercih sonuçlarını erişime açacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları önümüzde hafta içerisinde açıklanabilir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.