YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS tercihleri için son gün!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları kısa zamanda açıklanacak. YKS'ye katılan ve yeterli baraj puanını geçen öğrenciler, tercihlerini bugün mesai bitimine kadar yapabilecek. İşte YKS tercih işlemleriyle ilgili tüm bilgiler…

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

YKS’DE TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS’de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmakta.

YKS TERCİH 2020 EKRANI

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.