1 milyon evin yarısı sigortalı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir deprem bölgesinde göreve başladı. Ege Bölgesi genelinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir'de bulunuyor. Yani İzmir'de sayıları 1 milyon 10 bin 220 olan evlerin yüzde 56'sı deprem sigortası yaptırmış durumda.

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiklerini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduklarını belirtti. Turgut şunları söyledi:

İHBAR EDEBİLİRLER

“DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. zorunlu deprem sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.”

EN FAZLA 240 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENİYOR

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 bin TL lira olarak belirlendi. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınıyor. Sigortalının teminat tutarı meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirleniyor.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabiliyor. Ancak bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortasının yaptırılmış olması gerekiyor.