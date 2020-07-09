10 işçiden 4’ü ucuz gıdaya yöneldi

Corona virüsü, sağlık dışında ekonomi ve çalışma hayatı üzerinde de derin etkiler bırakırken, özellikle istihdam piyasasında geri dönülmez dönüşümler yaşanıyor. Sadece pandemi nedeniyle istihdam ve iş kaybının 13 milyona ulaştığını hesaplayan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), istihdam depremi yaratan pandemi sürecinde geniş tanımlı işsizliğin yüzde 36'ya ulaştığına dikkat çekti.

Covid-19 nedeniyle işçilerin yüzde 63'ünün çalışma biçimi değişirken, yüzde 75'i ise sadece salgın nedeniyle ekonomik zorluklarla karşılaştığını açıkladı. Hayat pahalılığı ve gelir kayıpları nedeniyle işçilerin yüzde 40'ı daha ucuz besin ve gıda kaynaklarına yöneldiğini belirtirken, işçilerin yüzde 82'si ise Covid-19 nedeniyle işini ve kendini tehlikede hissettiğini vurguladı.

%29.4'Ü HASTALANDI

DİSK'e üye işçilerle Covid-19'un çalışma hayatına etkilerini araştıran bir anket çalışması yapan DİSK-AR tarafından açıklanan sonuçlara göre, DİSK üyesi işçilerin yüzde 63'ü şu an çalıştığı iş yerinden ayrılması durumunda maaşı kesildiğinde 1 aydan daha az süre geçinebileceğini açıkladı.

DİSK üyesi işçilerin yüzde 36'sı ücret veya gelir kaybı yaşadığını açıklarken, ücret kaybı yaşayan DİSK üyesi kadınların oranı erkeklerden daha fazla gerçekleşti. Covid-19'a karşı alınan önlemleri işçilerin yarıdan fazlası yetersiz bulurken, işçilerin yüzde 29.4'ü kendilerinin veya arkadaşlarının Covid-19'a yakalandığını açıkladı.