17 yılda faiz ödemesine 510 milyar dolar gitti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “faize karşıyız” diye iktidara gelen AKP'nin, 2019 yılı sonu itibarıyla 489.5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz harcamasını yaptığını belirtti. Erdoğdu, faize ödenen para ile 464 adet Osmangazi Köprüsü, 4 bin şehir hastanesi ile hemen her aileye bir adet konut yapılabileceğini söyledi. Erdoğdu, Türkiye'nin genel kamu bütçesinden 1975-2002 yılları arasında yaptığı faiz ödemesinin 252.5 milyar olduğunu işaret ederek, 2002'nin Kasım ayında iktidara gelen AKP'nin 2003 yılından itibaren ödediği faiz tutarının 500 milyar doları aştığını bildirdi.

Erdoğdu şöyle devam devam etti: “AKP'nin ‘eski Türkiye' diye küçümsediği dönemde, üstelik koalisyonlu hükümetler döneminde yılda sadece 9 milyar dolar faiz ödenirken, yine kendi deyimleriyle ‘yeni Türkiye'de her yıl ortalama 28 milyar dolardan fazla faiz ödendi. Bu iki dönem karşılaştırıldığında mevcut iktidarın kendisinden önceki döneme göre 3.3 katı faiz ödemesi yaptığı görülüyor. AKP'nin, 17 yıllık iktidarı döneminde devletin yaptığı faiz harcamaları, bu yıl 510 milyar dolar sınırını aşarak yeni bir rekor kıracak.”

20 MİLYON KONUT

Erdoğdu, açıklanan maliyetler baz alındığında, bu parayla 464 adet Osmangazi köprüsü veya 20 milyon 228 bin adetle neredeyse her aileye bir konut yapılabileceğini dile getirdi. Erdoğdu, “İstanbul Havalimanı'ndan 45 adet veya her biri bin 240 yataklı 4 bin 7 tane şehir hastanesi yapılabilir. Paranın tümü vatandaşa dağıtılsa kişi başına 48 bin 732, aile başına 165 bin 689 lira verilebilirdi” dedi.

FAİZ LOBİSİNİN ESİRİ OLDULAR

Devletin her yıl ödediği faiz harcamalarını, Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerini o yılın ortalama dolar kuruna bölerek dolara çevirdiklerini kaydeden Aykut Erdoğdu, devletin borç batağına sürüklendiğine dikkat çekti. Erdoğdu, “Ülkenin bu duruma nasıl geldiğinin iyi tahlil edilmesi gerekiyor. Sözde faiz karşıtı olduklarını söyleyerek iktidara geldiler ama faiz lobilerinin esiri oldular” diye konuştu.