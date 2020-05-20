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20 Mayıs Çarşamba altın fiyatları son durum: Rekora yaklaşan gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç para?

Altın fiyatları, piyasaların durumuna göre günlük olarak her an değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımcılar, ‘altın fiyatları kaç para’ sorusuna yanıt arıyor. Gram altın fiyatı, sokağa çıkma yasağının son bulduğu 20 Mayıs Çarşamba günü 383.93 liraya kadar yükselmiş durumda. İşte 20 Mayıs altın fiyatları son durum…

08:32 -
Haberler Ekonomi
20 Mayıs Çarşamba altın fiyatları son durum: Rekora yaklaşan gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç para?

Yatırımlarını değer kaybetmemesi için altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarının kaç para olduğunu merak ediyor. Gün içinde anlık olarak değişim gösterebilen altın fiyatları haberimizde…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 379,81

Satış: 383,93

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 610,61

Satış: 624,19

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.216,40

Satış: 1.247,34

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.538,28

Satış: 2.079,29

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.440,42

Satış: 2.487,05

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.528,80

Satış: 2.571,60

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Foto: Shutterstock


ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5– Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6– Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

Son güncelleme: 08:37 20.05.2020
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