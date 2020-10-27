200’e yakın havaalanı batabilir

Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa Birimi (ACI Europe) yaptığı açıklamada, Avrupa’da tahminen 193 havalimanının risk altında olduğu belirtirken, bu havaalanlarının 277 bin istihdam sağlayıp Avrupa’nın gayri safi yurtiçi hasılasına da 12.4 milyar euro katkı yaptığı ifade edildi.

ACI sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, risk altındaki havaalanlarının genellikle yıllık 5 milyondan az kişiyi ağırlayan daha küçük nitelikteki bölgesel havalimanları olduğu ve bunların kapatılmasının bölgesel istihdam üzerinde çok büyük etki yaratacağı aktarıldı.

ACI’ye göre, Avrupa’nın en büyük 20 havalimanı normal bir yılda gelirlerinin yüzde 60’ına tekabül eden 16 milyar euroluk borç ekledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ACI Avrupa Genel Müdürü Olivier Jankovec, “Bugün açıklanan rakamlar çarpıcı şekilde karamsar bir tablo sunuyor. Krizin başlamasının 8 ay ardından Avrupa’nın tüm havaalanları gelirleri maaliyetlerini karşılamaktan çok uzak bir şekilde, açık kalabilmek için nakitlerini harcıyorlar” dedi.

ACI’nin verilerine göre, Avrupa’da yolcu trafiği 172.5 milyon yolcu kaybıyla Eylül’de yıllık bazda yüzde 73 düştü. Ocak 2020’den beri kaybedilen yolcu sayısı ise 1.29 milyar.