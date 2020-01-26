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240 milyon liralık usulsüz ihale

Sayıştay, Menderes Türel döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki milyonluk ihalelerin, “Doğal afet, salgın hastalık, savaş gibi acil bir durumda” uygulanması gereken yasa maddesi uygulanarak verildiğini belirledi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Ekonomi
240 milyon liralık usulsüz ihale

Konyaaltı sahili ile ilgili bu şekilde verilen 3 ihalenin bedeli 135 milyon lira oldu. Diğer 7 ihalenin bedeli ise 240 milyon lirayı aştı. Sayıştay'ın raporunda “Bu işlerin hiçbiri aciliyet gerektirmez. Bu şekilde ihale verilmesi şeffaflığa aykırıdır” denildi. CHP'li yeni Belediye yönetimi Hülya Koçyiğit'in damadının aldığı Konyaaltı ihalesini önceki gün iptal etmişti. Antalya Belediyesi eski yönetimi ise Sayıştay'a yaptığı savunmasında bu işlerin “acil durum gerektirdiğini” öne sürdü ve üst yöneticilerin onayı alınarak gerçekleştirdiğini savundu.

Antalya CHP Konyaaltı Menderes Türel Sayıştay
Son güncelleme: 02:01 26.01.2020
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