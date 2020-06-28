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400’ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile 400'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

Sozcu.com.tr
10:27 -
Haberler Ekonomi
400’ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi geldi

Tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400’ün üzerinde ürün için 30 Eylül’e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20’ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğiler çıkarma, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma yetkisi Ticaret Bakanlığı’nda olacak.

Son güncelleme: 10:34 28.06.2020
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