ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sabit bıraktı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Nisan toplantısının ardından beklentiye paralel olarak faiz değişikliğine gitmedi.

Fed’in fonlama oranı yüzde 0 – 0.25 aralığında kaldı.

Bankanın açıklamasında virüsün orta vadede büyük riskler oluşturduğu belirtildi. Sağlık krizinin ekonomik faaliyet üzerinde ağır baskı oluşturacağına dikkat çekildi.

Fed’in politika faizi 3 Mart toplantısı öncesinde yüzde 1.50 – 1.75 aralığında idi. 3 Mart toplantısında 50 baz puanlık indirime gidilmesinin ardından, 15 Mart’ta gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ile 100 bp indirime gitti. Ayrıca bankaların iskonto penceresinde borçlanma oranını 150 bp düşürürken, bankaların zorunlu karşılık oranını sıfıra indirdi.

Banka, 15 Mart’ta gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda gecelik borçlanma maliyetlerini neredeyse sıfıra indirdiğini açıklarken “Ekonominin son olayların etkisini atlattığı ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarlı hedeflerine döndüğü konusunda güven duyana kadar, faizlerin orada kalacağını” söylemişti.

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