ABD’de 3 trilyon dolarlık yeni paket gündemde

ABD'de Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, corona virüsü salgınından ekonomik olarak etkilenen aileler, eyaletler ve salgına ilişkin araştırma yapan epidemiyoloji uzmanlarına maddi destek içeren 3 trilyon dolarlık yeni bir tasarı açıkladı. Ancak tasarının Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'dan geçme şansının olmadığı yorumları yapılıyor.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Temsilciler Meclisi'nin açıkladığı yeni yasa tasarısında yer alan 9 madde şöyle:

EYALETLERE VE SAĞLIKÇILARA DESTEK

* Önümüzdeki dönemde pandemi ile bağlantılı giderlerde kullanılmak ya da salgının olumsuz ekonomik etkilerinden kaynaklanan gelir kaybını gidermek amacıyla eyalet yönetimlerine 500 milyar dolar,

*İlçe ve yerel yönetimlere 375 milyar dolar,

* Sağlık çalışanları, acil durum görevlileri, temizlik ve hijyen görevlileri ve talimat gereği iş yerlerini açmak zorunda kalan işletmelerde çalışanlar dahil, risk altında olan zaruri personele tazminat ödenmesi için 200 milyar dolar,

* Corona virüsü salgınından ekonomik olarak etkilenenlere kira, mortgage, fatura ya da diğer barınma giderlerinin karşılanmasına destek amacıyla 175 milyar dolar,

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* Hastanelere ve sağlık sektörüne doğrudan corona virüsü salgınından kaynaklanan gelir kaybının giderilmesi ya da salgından kaynaklanan masrafların karşılanması için 100 milyar dolar,

* Corona virüsü salgınının kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde takip edilmesi için test, filyasyon ve diğer çalışmalar için 75 milyar dolar,

* Her aile ferdine hane başına 1,200 dolar, hane başına da toplam 6,000 dolar doğrudan nakit yardımı,

* Küçük işletmeler için 10 milyar dolarlık geri ödemesiz acil durum kredisi,

* Dar gelirli kişilerin gıda malzemesi alabilmelerine imkan tanıyan Takviye Beslenme Yardımı Programı için 10 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını öngörüyor.

SENATO’DAN GEÇME ŞANSI DÜŞÜK

ABD Kongresi şimdiye kadar salgının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dört farklı destek paketi kabul etmişti. Temsilciler Meclisi'nin açıkladığı 1.815 sayfalık son yasa tasarısının Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'da kabul edilmesi uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Corona virüsü salgınıyla ilgili olmayan çok fazla unsurun bulunduğunu ve rakamını da yüksek bulduğunu söylediği tasarının, Senato itirazıyla karşılaşacağına kesin gözüyle baktığını söyledi.

BEYAZ SARAY ÖNCE İLK SONUÇLARI İZLEYECEK

Beyaz Saray'dan gelen mesajlar da Trump yönetiminin yeni bir tasarıyı değerlendirmeden önce ekonomik faaliyete dönüşün ilk aşamasının sonuçlarını görmekten yana olduğunu gösteriyor.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Brookings Enstitüsü'nün internet üzerinden düzenlediği bir panelde konuştu. Hassett, ekonomik faaliyete dönüş sürecinin başarılı olması halinde, işletmelere ve çalışanlara destek amacıyla şimdiye kadar çıkarılan paketlerin ekonominin sağlam bir temele oturtulması için yeterli olabileceği mesajını verdi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı, “Şu anda yeniden faaliyete geçen ekonomilerin ne kadar çabuk toparlanabileceğini ve hastalığın bu süreçteki seyrini takip ediyoruz. Bu konuda elimizde daha fazla bilgi oldukça, bir sonraki aşamanın nasıl olacağı konusunda bir yargıda bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD, 1 milyon 369 bin vaka ve 82 bin ölü sayısıyla corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke konumunda bulunuyor.