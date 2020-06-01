ABD’de fast-food bayilikleri iflas ediyor

Restoranlarını kapatan ve ağırlıklı olarak paket servise geçen dünya fast-food sektöründe henüz küresel büyüklükte bir marka iflasını açıklamadı.

Normalleşme tedbirlerinin alınmasıyla birlikte insanların tekrar bu restoranlara eskisi sıklıkta olmasa da gitmesi bekleniyor.

Pizza Hut, Subway ve McDonald's gibi büyük markalar şu an mevcut şekilde varlıklarını sürdürüyor olsalar da bu markaların bayilik verdiği firmalar oldukça zor günler geçiriyor.

PIZZA HUT VE SUBWAY İŞLETMECİLERİ İFLAS ETTİ

Business Insider'da yer alan habere göre ABD Kansas eyaletindeki Pizza Hut restoranlarını işleten şirket iflas başvurusunda bulundu, Nevada eyaletinde Subway işletmecileri de nisan ayının sonunda iflas için başvurmuştu.

McDonald's geçen günlerde bayilerine gönderdiği bir mesajda şirketleri küçülmeleri veya yüksek kira ödedikleri mevcut dükkanlarından çıkmaları konusunda uyardı. McDonald's ABD'deki bayileri için 40 milyon dolarlık bir acil durum fonu devreye aldığını da duyurdu.

McDonald's, Taco Bell ve Burger King gibi devlerin satışlarının martın son haftasında yüzde 20 ila 25 arasında daraldığı tahmin ediliyor. Pacific Management Group'tan John Gordon fast-food bayiliği alan çoğu şirketin pandemi dönemine yüklü bir borçla girdiğini pandemide de iş yapamadıkları için borcun katlanılamaz seviyeye ulaştığını söylüyor. Gordon firmaların çoğunun batık durumda olduğunu anlatıyor.

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Ultra lüks restoranlar ise çalıştırdıkları insan sayısı ve yemeklerinin yüksek ücretlerinden dolayı paket servise uygun da olmadıkları için daha zor günler geçiriyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre Avrupa’da ünlü restoranlara trüf mantarı satan John Gregson İtalya ve İspanya’dan topladığı trüf mantarlarını kilogramı 7,400 dolara (50 bin TL) restoranlara satıyor fakat bu yıl ürünlerinin çoğu elinde kaldı.

Dünyadaki restoranların yüzde 80’inin şu an kapalı olduğu tahmin ediliyor. TruffleHunter isimli trüf mantarı satan şirketin başında bulunan Gregson, “Siparişlerimin çoğu şu an kapalı olan Michelin yıldızlı restoranlardan geliyor” diye konuştu.