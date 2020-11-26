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Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre ekim ayında 2.482 TL olan açlık sınırı kasım ayında 2.516 TL oldu. 8.085 TL olan yoksulluk sınırı ise 8.197 TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:19, 26/11/2020
Haberler Ekonomi
Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

Türk-İş, dört kişilik ailenin açlık sınırını 2.517 TL, yoksulluk sınırını ise 8.198 TL olarak açıkladı.

Türk-İş’den yapılan açıklamada, Türk-İş araştırmasına göre 2020 Kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2.516,67 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının (yoksulluk sınırı) 8.197,62 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti'nin ise aylık 3.073,63 TL olduğu kaydedildi.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 414 TL, temel ihtiyaçlar için yapması gereken toplam harcamanın ise 1.348 TL arttığına dikkat çekildi.

Sağlık
Yayınlanma Tarihi:11:38,
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